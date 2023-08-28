Аленичев считает, что футболисту Дзюбе нужно быть аккуратным в высказываниях

Ранее форвард получил условную дисквалификацию за резкое высказывание в адрес журналиста

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Нападающему московского "Локомотива" Артему Дзюбе следует быть осторожнее в высказываниях и действиях на публике. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев.

12 августа после матча 4-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" Дзюба, не попавший в заявку из-за повреждения, грубо ответил журналисту на вопрос о результативности в нынешнем сезоне РПЛ, за что получил условную дисквалификацию.

"Такие случаи должны быть крайне редко, все-таки футболисты люди публичные, за ними следят, такие поступки не красят. Но тем не менее всегда уважал Артема: он прямолинейный человек, профессиональный футболист, вправе высказывать то, что хочет, - сказал Аленичев. - Но это уже дело клуба - штрафовать, какие-то дисциплинарные санкции проводить".

"Но я повторяю, что футболисту нужно быть немножко аккуратнее в высказываниях и поступках. Он не хотел общаться, потому что зачастую журналисты задают такие вопросы, на которые не хочется отвечать, провокационные вопросы. Журналисты тоже должны понимать, какие вопросы они задают, что это может нервировать, тем более, что это происходит уже после игры. Но и футболистам нужно относиться с пониманием к журналистам", - добавил он.

Дзюбе 35 лет. С 8 февраля он является игроком "Локомотива", за 13 матчей сезона-2022/23 форвард забил 8 мячей, отдал 5 голевых пасов. В сезоне-2023/24 нападающий провел 4 игры и забил 1 гол.