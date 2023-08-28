Морозов: хоккеист Федотов сообщил, что не подписывал новый контракт с "Филадельфией"

Клуб НХЛ перенес срок действия контракта вратаря с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы игрока в армии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов сообщил президенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексею Морозову, что не подписывал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Об этом Морозов рассказал журналистам.

Американский клуб перенес срок действия контракта Федотова с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы игрока в армии. 8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетнее соглашение ЦСКА с Федотовым. Международная федерацией хоккея (IIHF) дисквалифицировала Федотова в связи с подписанием им контракта с ЦСКА, срок отстранения истечет 31 декабря.

"Что касается вопроса про права на него с 1 января, в этом будем разбираться. Поскольку его дисквалифицировала IIHF, то она признает контракт клуба НХЛ, который не подписан на сезон-2023/24, - сказал Морозов. - Этого контракта просто не существует, и сам игрок это подтверждал в том числе и мне, сказав, что ничего не подписывал. Он направлял официальные бумаги в клуб и международную федерацию с тем, что у него только один подписанный контракт - с ЦСКА. Мы общались с Биллом Дэйли (заместитель комиссара НХЛ - прим. ТАСС), который сказал, что игрок был уведомлен о переносе [срока действия контракта]".

Также Морозов сообщил про детали заявки Федотова на сезон. "Федерация прислала заявку на сезон, дисквалификация у него заканчивается 31 декабря. Мы заявили на сезон, но с пометкой об этой дисквалификации", - подчеркнул глава КХЛ.

В начале июля президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил ТАСС, что "Филадельфия" не предоставляла в клуб рукописный вариант контракта с Федотовым на сезон-2023/24.