Футбольный клубы "Зенит" и "Аль-Иттихад" заключили меморандум о сотрудничестве

Ранее петербургский клуб заключил соглашения о сотрудничестве с иранским "Сепаханом" и турецким "Фенербахче"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" заключил меморандум о сотрудничестве с египетским "Аль-Иттихадом". Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Также клубы договорились о проведении товарищеской игры между молодежными командами с целью развития молодых футболистов, которая пройдет в Александрии 8 сентября.

Ранее "Зенит" заключил соглашения о сотрудничестве с иранским "Сепаханом" и турецким "Фенербахче".