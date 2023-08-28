28 августа, 14:05
Футбол в Испании

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса

Глава Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике за поведения во время церемонии награждения женской сборной страны после победы на чемпионате мира

ТАСС, 28 августа. Прокуратура Испании начала предварительное расследование дела о предполагаемом сексуальном насилии со стороны президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает агентство AFP.

"Прокуратура будет расследовать факты, которые могут представлять собой преступление сексуального насилия", - говорится в заявлении.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на капитана женской сборной Испании Хенифер Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. Действия Рубиалеса вызвали критику со стороны СМИ и активистов, министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений, а прокуратура Мадрида возбудила дело в отношении главы футбольной организации. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла.

25 августа Рубиалес на пресс-конференции сообщил об отказе покинуть свой пост. Его решение продолжить работу во главе RFEF вызвало недовольство у вице-премьера и министра труда Испании Йоланды Диас. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. 28 августа RFEF обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций с жалобой на вмешательство во внутренние дела организации со стороны испанского правительства. 

Теги:
Футбол в Испании
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