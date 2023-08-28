В КХЛ подтвердили, что Федотов пока не может играть в чемпионате из-за дисквалификации

По словам президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова, голкипер ЦСКА заявлен на сезон, но с пометкой о наложенной международной федерацией дисквалификации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов не должен появиться в заявке на стартовый матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом" 1 сентября по причине наложенной на него дисквалификации. Об этом на встрече с журналистами рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября будет дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

Контракт вратаря с армейцами был зарегистрирован как КХЛ, так и Федерацией хоккея России (ФХР). Глава лиги сообщил, что юристы продолжают разбираться в этом вопросе, но предпосылок к тому, что Федотов сможет сыграть за ЦСКА на старте сезона, пока нет.

"Я с ним говорил, узнавал его желание, он хочет продолжить свою карьеру здесь. Пытаемся все помочь парню. 1 сентября мы увидимся перед игрой, и мы все расскажем. Мы прорабатываем все санкции, все знаем, на данный момент однозначного ответа нет. На данный момент он играть не может", - сказал Морозов.

Глава лиги также описал технический процесс допуска игроков на каждый матч чемпионата: "За 1,5 часа до начала игры команда подает заявку. Инспектор матча вбивает фамилии игроков, и, если есть рядом с именем хоккеиста зеленый огонек, он может играть".

"С НХЛ общаемся по переписке"

ЦСКА ожидаемо подал апелляцию на решение IIHF. Морозов рассказал, какие аргументы есть у армейского клуба: Федотов не подписывал контракта с "Филадельфией" на сезон-2023/24, есть только подписанный игроком контракт на прошлый сезон. Также еще в июле президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал ТАСС о том, что американский клуб не предоставил рукописный вариант контракта на предстоящий сезон.

"Поскольку его дисквалифицировала IIHF, то она признает контракт клуба НХЛ, который не подписан на сезон-2023/24, - сказал Морозов. - Этого контракта просто не существует, и сам игрок это подтверждал в том числе и мне, сказав, что ничего не подписывал. Он направлял официальные бумаги в клуб и международную федерацию, что у него только один подписанный контракт - с ЦСКА. Мы общались с Биллом Дэйли (заместитель комиссара НХЛ - прим. ТАСС), который сказал, что игрок был уведомлен о переносе [срока действия контракта]", - сказал Морозов.

КХЛ и ФХР будут разбираться, какой клуб будет владеть правами на Федотова с 1 января, причем допускается, что они останутся у "Филадельфии". "Федерация прислала заявку на сезон, дисквалификация у него заканчивается 31 декабря. Мы заявили его на сезон, но с пометкой об этой дисквалификации", - подчеркнул глава лиги.

В начале июля Дэйли сообщил ТАСС, что меморандум о взаимопонимании, подписанный НХЛ и КХЛ в 2010 году, прекратил свою работу. "За прошедший год ничего [в вопросе взаимодействия лиг] не изменилось. Такой же сухой разговор по переписке. В будущем нам надо прорабатывать этот момент", - отметил Морозов.

Он также рассказал о переговорах о проведении матчей между командами КХЛ и НХЛ. "Мы сами делали предложения до пандемии. Клубы интересовались, на совете директоров обсуждалось. Прорабатывали этот вопрос с НХЛ, мы хотели, чтобы их клубы играли с российскими. У НХЛ чуть другие планы: поздно начинается чемпионат, они понимают, что у нас игроки готовы. Сейчас разговоры отложены", - отметил президент КХЛ.

Еще одним важным моментом общения стала тема лимита на легионеров. По словам Морозова, в будущем количество иностранных игроков, которых российским клубам КХЛ можно заявить на матч, может поменяться. "В следующем году сядем с Минспортом, будем обсуждать вопрос по лимиту на легионеров. Как мы считаем, идеальное число - пять иностранцев", - подчеркнул глава лиги.