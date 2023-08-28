Гимнастка из Индии рассказала, что мечтает потренироваться под началом Ирины Винер

В понедельник на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге начались соревнования по художественной гимнастике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Индийская гимнастка Анания Гарикипати, приехавшая в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта, мечтает когда-нибудь позаниматься под началом главного тренера сборной России Ирины Винер. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Я с 2018 года принимаю участие в соревнованиях, которые проходят на территории России. Мне представилась возможность познакомиться с тренером Анной Гавриленко, с которой мы часто созваниваемся, она помогает мне в тренировках, и в России я чувствую себя как дома. Я никогда не общалась с Ириной Винер, но была в ее центре и мечтаю потренироваться под ее началом", - призналась Гарикипати.

В понедельник в Екатеринбурге начались соревнования по художественной гимнастике в рамках фестиваля университетского спорта. "Я могла бы выступить сегодня намного лучше, но получилось так, - сказала Гарикипати. - Для того, чтобы иметь возможность выступать на чемпионате, нам нужно иметь больше квалификационных очков, но я абсолютно не жалею, что выхожу на ковер в Екатеринбурге, а не в Валенсии (место проведения чемпионата мира 2023 года - прим. ТАСС). Важно, что это тоже международное соревнование и оно очень здорово организовано".

"В моей стране художественная гимнастика вообще не развита, я первая представительница этого вида спорта от Индии. У нас нет тренеров, которые могли бы подготовить меня к соревнованиям, я самоучка. Моя мама - доктор и в свое время училась на судью в художественной гимнастике, она помогает мне готовиться. Участие в таких соревнованиях помогает перенимать опыт у российских спортсменов и продвигать этот вид спорта в нашей стране", - заметила собеседница ТАСС.

Гарикипати рассказала, что изначально захотела заниматься спортивной гимнастикой, когда увидела, как девочки делают сальто. "Но мама сказала, что в этом виде спорта большой риск получить травму, и стала искать что-то похожее. Вскоре в моей жизни появилась художественная гимнастика. Потом я стала смотреть в интернете, как выступает Евгения Канаева (двукратная олимпийская чемпионка - прим. ТАСС), после чего сделала окончательный выбор", - отметила она.

"Я бы хотела когда-нибудь представить свою страну на крупном международном турнире, горю большим желанием дальше продвигать художественную гимнастику в своей стране", - заключила собеседница ТАСС.