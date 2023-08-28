Смит назвал отличной новостью возвращение флага и гимна российским киберкомандам

Глава Федерации компьютерного спорта России отметил, что в спорте нет места дискриминации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Возвращение российским командам по киберспорту права выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны является хорошей новостью, так как в спорте не должно быть места дискриминации. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Ранее в понедельник стало известно, что Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

"Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом", - сказал Смит.

Российским командами запретили выступать под своим флагом на международных соревнованиях по киберспорту 18 апреля 2022 года.