IESF отклонила предложение украинцев исключить Федерацию компьютерного спорта России

Съезд Международной федерации киберспорта прошел в понедельник

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Международная федерация киберспорта (IESF) отклонила предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России в организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКС России.

Съезд IESF прошел в понедельник.

"На съезде было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF", - сообщили в пресс-службе ФКС России.

Ранее на съезде IESF делегаты проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Решение о запрете россиянам выступать под своим флагом было принято 18 апреля 2022 года.