Шахматисты Карлсен и Ниманн урегулировали судебный спор после скандала с читерством

В сентябре 2022 года норвежец обвинил американца в жульничестве

ТАСС, 28 августа. Норвежец Магнус Карлсен и американец Ханс Ниманн урегулировали судебный спор. Об этом сообщает шахматный портал Chess.com, который выступал в процессе в качестве ответчика.

"Мы рады сообщить, что достигли соглашения с Хансом Ниманном оставить наши разногласия позади и двигаться вперед вместе без дальнейших судебных разбирательств. В настоящее время Ханс был полностью восстановлен на Chess.com, и мы с нетерпением ждем его участия в наших мероприятиях. Мы также хотели бы подтвердить, что мы придерживаемся выводов, содержащихся в нашем публичном отчете за октябрь 2022 года относительно Ханса, включая то, что мы не нашли убедительных доказательств того, что он жульничал в каких-либо личных играх. Мы все любим шахматы и ценим всех страстных болельщиков и членов сообщества, которые позволяют нам делать то, что мы делаем", - говорится в заявлении.

Карлсен выразил готовность сыграть с американским шахматистом в будущем. "Я признаю и понимаю отчет Chess.com, включая заявление о том, что нет убедительных доказательств того, что Ниманн жульничал в своей игре против меня. Я готов сыграть с Ниманном в будущих турнирах, если мы будем в паре", - отметил 16-й чемпион мира.

"Я рад, что мой иск против Магнуса Карлсена и Chess.com был решен взаимоприемлемым образом и что я возвращаюсь к Chess.com. Я с нетерпением жду возможности сразиться с Магнусом в шахматах, а не в суде, и благодарен своим адвокатам за веру в меня и помощь в разрешении дела", - добавил Ниманн.

В начале сентября 2022 года Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре соревнования. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию норвежца из 53 партий. 19 сентября на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup Карлсен вновь встретился с Ниманном и сдался после второго хода. Позже норвежец обвинил американца в жульничестве, после заявлений Карлсена Международная шахматная федерация объявила о том, что проведет расследование инцидента.