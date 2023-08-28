Российский боксер Бивол проведет бой до конца года

Как сообщили в команде спортсмена, в настоящее время идут переговоры о дате поединка и сопернике

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет следующий бой до конца года. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Следующий бой планируем провести до конца года. Сейчас идут переговоры о дате и сопернике", - сказал собеседник агентства.

В активе 32-летнего Бивола 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. Последний поединок он провел 5 ноября 2022 года против мексиканца Хильберто Рамиреса, одержав победу единогласным решением судей.