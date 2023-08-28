Журова: легкоатлетка Магучих выкрикнула лозунг украинских националистов из-за страха

После победы на чемпионате мира 27 августа украинская спортсменка обменялась националистическими выкриками со своим тренером

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прыгунья в высоту Ярослава Магучих произнесла лозунг украинских националистов из-за страха после совместной фотографией с россиянкой Марией Ласицкене. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В воскресенье Магучих победила на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште. После победы спортсменка обменялась националистическими выкриками со своим тренером Татьяной Степановой.

"Мы-то знаем контекст этой фразы, и мы помним, как ее загнобили, когда она стояла рядом с Ласицкене. Потом ее столько склоняли, и сейчас у девчонки нет никакого выхода, - сказала Журова. - Тут даже сложно на нее обижаться, ей жить на Украине. Я уверена, что она боится за себя. В ее случае это особенно утрировано, на нее все смотрят под лупой".

Победу на Олимпийских играх в Токио одержала россиянка Мария Ласицкене, Магучих заняла третье место. После церемонии награждения спортсменки обнялись и сделали совместную фотографию. Поступок Магучих был раскритикован украинскими болельщиками, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила отечественным атлетам о "рисках информационной атаки в адрес страны со стороны российской пропаганды из-за таких поступков" и провела встречу со спортсменкой по ее возвращении из Японии.