Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг US Open

В первом круге российская теннисистка проиграла американке Бернарде Пере

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла американке Бернарде Пере в матче первого круга US Open - заключительного турнира Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу американки, не получившей номера посева на турнире. Кудерметова выступала под 16-м номером. Во втором круге Пера сыграет с победительницей матча между Викторией Грунчаковой из Словакии и китаянкой Ван Сиюй.

В другом матче игрового дня россиянка Камилла Рахимова уступила олимпийской чемпионке Токио Белинде Бенчич. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу спортсменки из Швейцарии. Бенчич в следующем круге сыграет с представительницей Великобритании Юрико Миядзаки, обыгравшей россиянку Маргариту Бетову - 6:3, 6:3.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года.

28-летняя Пера является 73-й ракеткой мира, в активе американки два титула WTA. В 2023 году спортсменка дошла до четвертого круга Roland Garros, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.