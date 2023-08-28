Федерация киберспорта Украины обжалует решение позволить россиянам выступать с флагом

Руководство украинской организации увидело в данном решении коррупционную составляющую

ТАСС, 28 августа. Руководство Федерации киберспорта Украины обжалует решение Международной федерации киберспорта (IESF) позволить российским командам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны. Об этом сообщает пресс-служба украинской организации.

Ранее в понедельник IESF вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

"Международной федерации киберспорта удалось вернуть россиян на свои турниры и отменить запрет на использование флага, несмотря на все протесты и попытки со стороны украинской федерации. Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так погрязла в коррупционных скандалах. Мы будем опротестовывать это решение в судебном порядке и бороться за повторное голосование по этому вопросу", - говорится в заявлении.

На последнем съезде IESF Федерация киберспорта Украины настаивала на приостановке членства Федерации компьютерного спорта России в составе международной организации. Однако данное предложение было отклонено.

Решение о запрете россиянам выступать под своим флагом было принято 18 апреля 2022 года.