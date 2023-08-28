В Королевской испанской футбольной федерации призвали Рубиалеса подать в отставку

На церемонии награждения после финала женского чемпионата мира глава RFEF поцеловал в губы футболистку испанской команды Хеннифер Эрмосо, что вызвало недовольство и требования покинуть пост

ТАСС, 28 августа. Комитет президентов автономных и региональных федераций Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) призвал Луиса Рубиалеса покинуть пост президента организации. Об этом сообщает пресс-служба RFEF.

"После последних событий и неприемлемого поведения, которое серьезно повредило имиджу испанского футбола, президенты требуют, чтобы Луис Рубиалес немедленно подал в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации. Мы будем призывать соответствующие органы провести глубокую и скорую организационную перестройку стратегических позиций федерации, чтобы дать возможность перейти к новому этапу управления испанским футболом", - говорится в заявлении.

По итогам заседания комитет поддержал кандидатуру вице-президента RFEF Педро Рочи в качестве нового главы организации. "Мы призвали Педро Рочу немедленно отозвать последнее сообщение от имени федерации в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, о котором стало известно сегодня (RFEF направила жалобу на вмешательство во внутренние дела организации со стороны испанского правительства - прим. ТАСС). Комитет президентов единогласно поддержал Педро Рочу в том, чтобы он возглавил новый этап, на котором диалог и примирение со всеми футбольными институтами являются линией, которой следует следовать", - отмечается в заявлении RFEF.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на игрока женской сборной Испании Хеннифер Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. Действия Рубиалеса вызвали критику со стороны СМИ и активистов, министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений, а прокуратура Мадрида возбудила дело в отношении главы футбольной организации. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла.

25 августа Рубиалес на пресс-конференции сообщил об отказе покинуть свой пост. Его решение продолжить работу во главе RFEF вызвало недовольство у вице-премьера и министра труда Испании Йоланды Диас. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Его обязанности временно исполняет Роча.

28 августа RFEF обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций с жалобой на вмешательство во внутренние дела организации со стороны испанского правительства. В этот же день стало известно, что прокуратура Испании начала предварительное расследование дела о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.