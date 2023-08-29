"Спартак" и "Динамо" встретятся в третьем туре группового этапа "пути РПЛ" Кубка России

Во вторник пройдут еще три матча турнира

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу стартует во вторник четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Рубин" - "Урал", "Факел" - "Оренбург", "Пари Нижний Новгород" - "Краснодар" и "Спартак" - "Динамо".

В центральном матче дня московский "Спартак" на своем поле сыграет со столичным "Динамо", встреча пройдет на "Открытие банк - Арене" и начнется в 19:30 мск. Команды выступают в группе D вместе с "Пари НН" и "Краснодаром". После двух туров "Спартак" лидирует в турнирной таблице квартета с шестью очками, "Динамо" располагается на второй позиции (четыре очка), следом идут "Пари НН" (два очка) и "Краснодар" (ни одного очка).

Бывший футболист "Динамо" Дмитрий Булыкин отметил, что в предстоящем дерби нет фаворита. "На самом деле результат сейчас не сильно влияет, потому что команды не вылетают, кто-то может попробовать ближайший резерв, а кто-то сыграет основным [составом], - сказал Булыкин ТАСС. - Так как результат не будет довлеть над командами, я думаю, что будет открытый и атакующий футбол с большим количеством голов, и, конечно, все будет зависеть от того, какой состав будет у команд, сможет ли [главный тренер "Спартака"] Гильермо Абаскаль угадать с составом, а то не угадывал в матчах до этого. Фаворита явного нет, все будет зависеть от конкретной игры, потому что мы видели, как с большим желанием и большим количеством борьбы можно играть против "Спартака", имею в виду матч "Ахмата" с красно-белыми, но там была игра в чемпионате, где очень волнуются за счет и результат".

В матче со "Спартаком" в составе "Динамо" могут дебютировать колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль и мексиканский полузащитник Луис Чавес - 27 августа бело-голубые объявили о подписании контрактов с футболистами до 2027 года с возможностью продления на один сезон. Карраскаль перешел в "Динамо" из московского ЦСКА, а последним клубом Чавеса была мексиканская "Пачука". Как сообщил журналистам главный тренер "Динамо" Марцел Личка, футболистов можно будет увидеть в составе команды на игре со "Спартаком". Красно-белые не смогут рассчитывать на защитника Леона Классена, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

"Спартак" подходит к этой игре с серией из трех матчей без побед, ранее команда в РПЛ уступила петербургскому "Зениту" (1:3) и екатеринбургскому "Уралу" (2:3), а также сыграла вничью с грозненским "Ахматом" (0:0). "Динамо", наоборот, не проигрывает в шести встречах подряд во всех турнирах. Бело-голубые победили "Зенит" (3:2), калининградскую "Балтику" (2:0), ЦСКА (2:1) и сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (3:3) и казанским "Рубином" (2:2) в РПЛ, а также выиграли у "Краснодара" (4:3) в Кубке России.

В другом матче группы D во вторник "Краснодар" в гостях встретится с "Пари НН", встреча начнется в 19:30 мск. Также во вторник казанский "Рубин" примет "Урал" в матче группы B, в которой также выступают "Локомотив" и "Ростов", встреча начнется в 15:00 мск. В турнирной таблице квартета первое место занимают железнодорожники (шесть очков), далее идут "Урал", "Ростов" (по три очка) и "Рубин" (ни одного очка). Кроме того, воронежский "Факел" дома сыграет с "Оренбургом" в матче группы A, игра начнется в 17:15 мск. Команды выступают в группе с ЦСКА и "Сочи", по итогам двух туров в активе всех команд по три набранных очка.

О Кубке России

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами первого тура группового этапа "пути РПЛ". По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Третий тур группового этапа "пути РПЛ" Кубка России завершится 30 августа. В этот день состоятся игры "Сочи" - ЦСКА, "Ахмат" - "Крылья Советов", "Балтика" - "Зенит" и "Ростов" - "Локомотив".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".