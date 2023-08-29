Россиянин Карацев пробился во второй круг US Open

В первом круге теннисист победил чеха Иржи Легечку

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев обыграл чеха Иржи Легечку в матче первого круга US Open - заключительного турнира Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу Карацева. Оба спортсмена не получили номера посева на турнире. Во втором круге россиянин сыграет с испанцем Роберто Карбальесом Баэной (без номера посева), который в пятницу победил датчанина Хольгера Руне (четвертый номер посева).

Ранее россиянин Павел Котов в первом круге уступил австралийцу Ринки Хиджикате - 5:7, 7:5, 3:6, 5:7.

Карацеву 29 лет, он занимает 77-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Легечке 21 год, он располагается на 29-й строчке в мировом рейтинге. На счету чешского спортсмена нет титулов ATP, его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open 2023 года.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.