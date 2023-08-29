Мирра Андреева вышла во второй круг US Open

В первом круге 16-летняя россиянка победила австралийку Оливию Гадеки

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла австралийку Оливию Гадеки в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянки, не имеющей номера посева на турнире. Гадеки пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге Андреева сыграет с шестой сеянной турнира американкой Коко Гауфф.

В ночь на вторник выход во второй круг US Open оформили еще две россиянки: Анна Калинская обыграла чешку Катерину Синякову (6:4, 6:2), а Элина Аванесян оказалась сильнее француженки Ализе Корне (6:2, 1:6, 6:4). 19-летняя Татьяна Прозорова, впервые вышедшая в основную сетку турнира Большого шлема, уступила в первом круге бывшей первой ракетке мира датчанке Каролин Возняцки, которая проводила первый матч на турнирах Большого шлема после возобновления карьеры.

Андреевой 16 лет, она занимает 63-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Андреева принимает участие в третьем турнире Большого шлема на взрослом уровне - ранее она дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.

Гадеки 21 год, она располагается на 139-й строчке мирового рейтинга, на ее счету нет титулов WTA. Лучшим результатом австралийки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Другие матчи

В матче первого круга у мужчин россиянин Роман Сафиуллин со счетом 6:4, 6:2, 6:0 обыграл итальянца Марко Чеккинато. Во втором круге Сафиуллин сыграет с 14-м сеянным турнира американцем Томми Полом.

Во второй игровой день начать турнир должны еще четыре россиянина: первая ракетка страны Даниил Медведев сыграет с венгром Атиллой Балашем, Андрей Рублев встретится с финном Эмилем Руусувуори, Карен Хачанов поспорит за выход во второй круг с американцем Майклом Ммо, Александру Шевченко предстоит провести матч против британца Кэмерона Норри, имеющего на турнире 16-й номер посева.

В женском одиночном разряде на турнире во вторник стартуют семь россиянок: Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева, Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова.