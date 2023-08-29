Джокович гарантировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP по итогам US Open

В первом круге US Open серб обыграл француза Александра Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Александра Мюллера в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2, 6:3 в пользу серба, имеющего на турнире второй номер посева. Соперником Джоковича по матчу второго круга турнира станет испанец Бернабе Сапата Миральес.

Эта победа позволит Джоковичу обогнать испанца Карлоса Алькараса в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вновь стать первой ракеткой мира по итогам турнира. Ранее серб возглавлял мировой рейтинг в сумме 389 недель, что является рекордным показателем.

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, на его счету 23 титула. Всего в активе серба 95 титулов ATP. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Мюллеру 26 лет, он располагается на 84-й строчке рейтинга ATP, на его счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше второго круга.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем соревнований является нынешняя первая ракетка мира Алькарас.