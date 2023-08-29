"Ребята заслужили успехи". "Спартак" стал чемпионом межсезонья перед стартом КХЛ

Красно-белые стали единственной командой лиги, выигравшей все матчи в рамках подготовки к новому сезону

ТАСС, 29 августа. "Спартак" стал единственной командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая выиграла все матчи в рамках подготовки к предстоящему сезону. Причина такого успеха лежит в качественном усилении состава и тренерского штаба.

Перед сезоном красно-белые провели семь игр. На сборе в подмосковном Пересвете, где они обычно начинают готовиться к сезону, 4 августа был обыгран "Витязь" (2:0), через два дня в Москве - "Динамо" (3:1). В обоих матчах не выступал ряд основных игроков, например, лучший бомбардир "Нефтехимика" в прошлом сезоне Павел Порядин, Александр Хохлачев, пришедший из "Металлурга" Николай Голдобин. Зато шанс проявить себя использовал пришедший в аренду из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Александр Пашин, который оформил в игре с "Динамо" дубль, а в дальнейшем стал играть в первой тройке.

Впервые основным составом "Спартак" выступил в домашнем матче с "Амуром" (5:2), а в заключительной встрече перед Кубком мэра Москвы красно-белые одержали волевую победу над "Северсталью" (6:4), сумев три раза реализовать большинство. На столичном турнире "Спартак" пропускал первым в играх против "Витязя" и "Куньлунь Ред Стар", однако оба раза поединки завершались успехом (3:2 и 4:1).

Финал Кубка мэра Москвы с ЦСКА для спартаковцев можно было назвать игрой за звание чемпиона межсезонья, поскольку действующие обладатели Кубка Гагарина также шли без поражений. Армейцы с серебряным призером Олимпиады Иваном Федотовым в воротах уступили со счетом 1:3.

Переход в "Спартак" пошел Бурмистрову на пользу

Начиная с мая, "Спартак" обратил на себя внимание приобретениями, которые должны качественно изменить игру команды. К тому времени главным тренером уже был назначен Алексей Жамнов, который не бросался громкими заявлениями, словно продумывая каждый ход в ситуации с подбором игроков и переговоров с ними, когда ошибаться нельзя. К тому же, по сравнению со своими предшественниками, он играл активную роль в селекции. Ассистентами стали олимпийский чемпион Алексей Ковалев и Игорь Уланов, работавший вместе с Жамновым, когда тому приходилось вставать на тренерскую лавку "Спартака", будучи генменеджером клуба.

На трансферном рынке надо было действовать стремительно, договариваясь с игроками еще до его открытия 1 мая. Уже тогда красно-белые объявили о переходе Порядина, на которого, по информации "Спорт-Экспресса", претендовали еще три клуба, включая СКА. Была наполовину обновлена вратарская линия: из "Салавата Юлаева" вернулся воспитанник спартаковской школы Андрей Кареев, который составил конкуренцию словаку Патрику Рыбару.

В середине мая было объявлено о переходе Александра Бурмистрова, который ранее со скандалом ушел из "Ак Барса" и не стал продлевать контракт с "Металлургом", где завершил предыдущий сезон. Переход в "Спартак" чемпиона мира 2014 года словно окрылил: он был признан лучшим нападающим Кубка мэра, забив во всех трех матчах турнира. Что касается Голдобина, ставшего третьим бомбардиром "Металлурга" в регулярном чемпионате, то он пришел в "Спартак" в начале июня в результате обмена на Данилу Квартальнова.

Также красно-белые серьезно занялись и кадровым обновлением в обороне. С третьей игры межсезонья пару защитников составили Егор Зайцев, на которого благотворно повлиял переход из московского "Динамо", и бронзовый призер Олимпиады 2022 года Михал Чайковски. С более молодыми партнерами стал играть перешедший из СКА двукратный обладатель Кубка Гагарина Роман Рукавишников.

Системная работа при подходе к игре в неравных составах, которой занялся Ковалев, дала свои плоды: в финале Кубка мэра против ЦСКА две шайбы из трех были заброшены в большинстве, да и в каждой игре на турнире красно-белые реализовывали численное преимущество и даже забивали в меньшинстве. Не случайно главный тренер ЦСКА Сергей Федоров охарактеризовал "Спартак" как быструю команду, против которой, по его мнению, было полезно сыграть.

"Шапкозакидательства у нас нет"

Несмотря на селекцию, в нынешнем составе "Спартака" нашлось место и игрокам, с которыми в последние годы ассоциировалась команда. Речь идет, в частности, о воспитаннике клуба Максиме Цыплакове, начинавшем в "Спартаке", а потом вернувшемся туда из "Динамо" Дмитрии Вишневском, Илье Талалуеве - уроженце Воскресенска, в котором "Химик" является фарм-клубом "Спартака". Жамнов уже подчеркнул, что опыт работы в системе "Спартака" позволил ему дать полную картину по многим молодым игрокам команды.

Доверие главного тренера, в частности, пока оправдывает Цыплаков, который, несмотря на качественное усиление состава, стал лучшим снайпером красно-белых в межсезонье с шестью голами.

"Знаю Цыплакова очень давно, так как в организации клуба я сам давно. Знаю его сильные и слабые стороны, говорил с ним, где он может усилить свою игру, а где от чего-то избавиться, чтобы больше приносить пользы команде. Его игрой я не удивлен, знаю его потенциал, чего от него ждать и что от него требовать", - рассказал Жамнов после матча с ЦСКА.

Игра против ЦСКА с его чемпионским составом стала проверкой на прочность, которую "Спартак" выдержал, не "поплыв" после пропущенного гола, и впервые с 2015 года выиграл Кубок мэра. "Такие победы точно придадут нам уверенности, теперь надо в таком же ритме войти в новый сезон", - подчеркнул после финала Бурмистров.

Жамнов отметил, что не стоит бояться успешной игры команды в межсезонье. "А как нам быть, выходить на предсезонке и говорить ребятам, чтобы они проиграли? Впереди много работы, у нас нет шапкозакидательства. То, что ребята выигрывают, они молодцы, это заслужили. Но если кто-то считает, что у нас все гладко, то это не так. Мы будем стараться, чтобы у нас была стабильная команда без провалов. Ребята заслужили свои успехи, надо с уважением к ним относиться", - подчеркнул он.

Возможные параллели с челябинским "Трактором", который в минувшем сезоне не вышел в плей-офф, хотя два года подряд выигрывал летние турниры, тут неуместны. Предстоящий сезон красно-белые откроют серией из четырех домашних матчей с 2 по 8 сентября - с "Куньлунь Ред Стар", "Северсталью", "Амуром" и "Адмиралом". После чего уже в рамках выездной серии команде Жамнова предстоит встретиться со СКА (12 сентября), ЦСКА (16 сентября) и московским "Динамо" (18 сентября).