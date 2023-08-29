Ерастова заявила, что центры раннего развития помогут приобщить к спорту одаренных детей

Центры "Стань чемпионом" создаются в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Выявление одаренных детей и их приобщение к занятиям физической культурой и спортом являются целями создания центров раннего физического развития "Стань чемпионом". Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

"Изначально центр "Стань чемпионом" задумывался для детей с 4 до 12 лет, - сказала Ерастова. - Но по мере реализации в проект были внесены изменения, сегодня можно сказать, что это центр для всей семьи. В составе центра будут бассейны на 25 и 50 метров с трибунами, спортивно-концертный зал на 650 посадочных мест, восемь залов для занятий видами спорта, тренажерный зал, зона спортивного тестирования с кабинетами антропологического, психофизического и спортивного тестирования, конференц-зал с демонстрационным залом, компьютерный класс, учебные классы для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, гостиничные номера, кафе, административные помещения, подземный и надземный паркинги".

Ерастова отметила, что на базе центра будут реализованы: программа раннего физического развития детей, разработанная Университетом имени Лесгафта совместно с Минпросвещения России и включенная в Навигатор образовательных программ, межведомственная программа "Плавание для всех", тестирование детей в возрасте от 5,5 до 12 лет на инновационном отечественном аппаратно-программном комплексе с целью определения предрасположенности к занятиям видами спорта, программы спортивной подготовки для детей начальных этапов подготовки по видам спорта плавание, самбо, вольная и греко-римская борьба, тхэквондо, рукопашный бой, брейкинг, акробатический рок-н-ролл, танцевальный спорт, художественная гимнастика, шахматы, компьютерный спорт. Также планируется проведение физкультурных, спортивных и культурных мероприятий.

"Открытие центра позволит создать порядка 150 рабочих мест и дополнительно привлечь к занятиям физической культурой и спортом более пяти тысяч человек, - рассказала Ерастова. - Проект реализован исключительно за счет внебюджетных источников. Отбор на программы спортивной подготовки будет осуществляться на основании тестирования, в том числе с помощью АПК "Стань Чемпионом".

Первый центр будет открыт в Краснодаре 1 сентября. "Центр в Краснодаре является первым в России, построенным в рамках поручения президента России. Хочется надеяться, что в будущем такие же центры появятся во всех уголках нашей страны. На базе центра будет осуществляться научная деятельность, направленная на дальнейшее совершенствование процесса спортивной подготовки", - добавила собеседница агентства.

Центры "Стань чемпионом" создаются в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина в части реализации мероприятий по созданию центров раннего физического развития, выявления задатков и потенциала у подрастающего поколения в различных видах спорта.