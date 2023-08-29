Аргентинский футболист "Оренбурга" Мансилья объяснил желание получить гражданство России

Форвард отметил, что у него есть желание попасть в сборную России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья хочет получить российское гражданство, чтобы попробовать свои силы в национальной команде. Об этом он рассказал ТАСС.

24 июля спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил ТАСС, что Мансилья и его одноклубник аргентинец Лукас Вера намерены получить российское гражданство.

"Думаю, что [причины получения гражданства] те же, что и у Веры, - сказал Мансилья. - Я смотрел его интервью, слышал его объяснения, согласен с ними. Есть желание попасть в сборную России. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими".

Мансилье 26 лет, в сезоне-2022/23 он выступал за "Оренбург" на правах аренды, перейдя из аргентинского "Расинга". 1 июля "Оренбург" выкупил футболиста. В прошлом сезоне Мансилья провел 25 матчей в составе российского клуба, забив 5 мячей и отдав 7 результативных передач.