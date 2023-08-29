"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии предложил 129 млн фунтов за игрока "Ливерпуля" Салаха

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что игрок не продается

ТАСС, 29 августа. Футбольный клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии отправил английскому "Ливерпулю" трансферное предложение в размере 129 млн за египетского нападающего Мохамеда Салаха. Об этом на своей странице в Twitter сообщил турецкий журналист Экрем Конур.

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что игрок не продается, и отметил, что Салах верен клубу.

Салаху 31 год, он выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, в составе команды он стал победителем Лиги чемпионов в 2019 году, победителем чемпионата (2020), Кубка Англии (2022), Кубка английской лиги (2022), а также обладателем Суперкубка УЕФА (2019). Всего за "Ливерпуль" он провел 308 матчей, забил 187 мячей и отдал 81 голевую передачу. Ранее нападающий выступал за швейцарский "Базель", английский "Челси", итальянские "Фиорентину" и "Рому".

В составе сборной Египта Салах дважды становился серебряным призером Кубка африканских наций. За национальную команду он сыграл в 88 матчах, отметился 49 голами и 29 результативными передачами.