Футболист "Оренбурга" Мансилья рассказал, что с грустью принял уход тренера Ярошика

22 августа пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что Иржи Ярошик покинул пост главного тренера по взаимному соглашению сторон

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья с грустью принял уход из футбольного клуба главного тренера Иржи Ярошика. Об этом Мансилья рассказал ТАСС.

22 августа пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что Ярошик покинул пост главного тренера по взаимному соглашению сторон. Его должность занял испанский специалист Давид Деограсия, контракт с которым рассчитан до конца сезона.

"Как отнесся к уходу Ярошика? Было грустно принять всю эту ситуацию, - сказал Мансилья. - Понятно, что были такие результаты, мы проигрывали. Для нас это был сильный удар. Но это ситуация, которую можно пережить, оставить позади. И здесь, в этой команде все будет хорошо".

"Я с ним [Деограсией] знаком уже с прошлого года. У нас с ним было несколько встреч, мы на тему футбола тоже разговаривали. На самом деле, очень хорошо, что он разговаривает на нашем языке. Нам это ближе и понятнее. Как мы, так и он желаем самого лучшего для клуба, нам нужно подняться, пройти ситуацию, которая есть сейчас, и работать на благо клуба", - добавил аргентинский футболист.

"Оренбург" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 2 очка в 6 матчах. В прошлом сезоне "Оренбург" занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "В прошлом году было тоже не очень хорошо, четыре-пять матчей проигрывали, - отметил Мансилья. - В этом году у нас была смена тренера, ушел Марцел Личка, просто нужно поднять голову и работать дальше. Мы бы хотели закончить на том месте, как в прошлом году, или улучшить результат".