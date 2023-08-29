Дискотека в наушниках, девушки-матрешки и лапта. Культурная программа фестиваля спорта

Участники фестиваля университетского спорта имеют возможность прикоснуться к русской культуре и за пределами спортивной деревни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/ Девушки, одетые в костюмы матрешек с юбками по колено, стали одними из самых популярных символов русской культуры в спортивной деревне Международного фестиваля университетского спорта. Об этом ТАСС рассказала директор департамента культурных проектов оргкомитета фестиваля Татьяна Иргалеева.

"Мы делаем все возможное, чтобы раскрасить спортивные будни участников фестиваля, - сказала Иргалеева. - Стараемся рассказать им о нашем прекрасном регионе и гостеприимном Екатеринбурге, которому в этом году исполнилось 300 лет. Основное внимание уделено культурной программе, которая реализуется в самой спортивной деревне. У ребят довольно плотный график тренировок и соревнований, и с учетом территориальной удаленности от центра города мы понимали, что многим не захочется выезжать куда-то, поэтому придумали большое количество развлечений в течение дня".

© Донат Сорокин/ ТАСС

Официальное открытие спортивной деревни состоялось 18 августа, но двери для будущих участников соревнований распахнулись тремя днями раньше. "Первыми в деревню заехали восемь парней из Пакистана. Они оказались максимально открытыми людьми, постоянно участвуют в наших мастер-классах, особенно им полюбилось плести браслеты", - рассказала собеседница ТАСС.

"Когда эти ребята приехали в деревню, их встречали в русских традициях девушки в костюмах матрешек, - рассказала Иргалеева. - Юбки у этих девчонок-матрешек были по колено, и мы на всякий случай решили перестраховаться, выставив вперед скоморохов. Но, как выяснилось, мы напрасно беспокоились. Наши гости при каждом удобном случае бегут фотографироваться и с русскими красавицами, и с волонтерами, и с талисманом фестиваля Кедри".

По словам главы департамента культурных проектов, девушки-матрешки имеют огромную популярность в спортивной деревне, и практически каждый участник фестиваля мечтает сделать с ними фото на память.

Без самовара и пельменей, но с "Караваем" и лаптой

"Утро в деревне начинается со спортивной и дыхательной гимнастики, чтобы настроить спортсменов на позитив, - сказала Иргалеева. - В течение дня у нас проходят различные тематические мастер-классы. К сожалению, учить ребят лепке уральских пельменей мы не имеем права в связи с ограничениями по линии Роспотребнадзора. Как бы нам ни хотелось угостить спортсменов чаем из самовара или пельменями, это может быть небезопасно для участников".

"В шатре для мастер-классов у нас находится выездной музей "Русская изба" - это этнографический проект, который позволяет окунуться в национальный фольклор и ощутить мощь и энергетику народной культуры, почувствовать сопричастность к истории великого народа, - продолжила собеседница ТАСС. - Мы проводили и проводим ежевечерние шоу на разные тематики: театральные, музыкальные и танцевальные дни, наша программа никогда не повторяется. Прошли дружеские турниры по таким традиционным подвижным играм, как лапта и городки, о которых и в России стали подзабывать".

© Донат Сорокин/ ТАСС

Руководитель департамента культурных проектов отметила, что самыми активными участниками мастер-классов являются представители делегаций из Кубы и Аргентины. "От них исходит мощная положительная энергия, - сказала Иргалеева. - Россияне поначалу сторонились наших развлечений, но ситуация очень быстро изменилась. На территории культурной программы в деревне отсутствует вай-фай, поэтому ребята максимально погружены в творчество и не отвлекаются на гаджеты".

"У нас с первого дня проживания есть традиция водить хоровод и петь песню "Каравай" в честь всех именинников. Тех, кто отмечает день рождения, мы вызываем на сцену, поем хором. "Вот такой ширины, вот такой вышины" - это вызывает дикий восторг иностранных гостей, - сообщила она. - В вечернюю программу "амфитеатра" мы приглашаем к участию в основном артистов из Екатеринбурга и Свердловской области. Наших участников своим творчеством уже порадовали именитые коллективы: Уральский государственный академический русский народный хор, знаменитый ансамбль "Изумруд", театр кукол, театр "Провинциальные танцы" и многие другие".

Пешком по Екатеринбургу

Ответственная за культуру рассказала, что каждый день в деревне заканчивается дискотекой. "Ребята очень любят танцевать, - рассказала Иргалеева. - Для того, чтобы не мешать другим спортсменам отдыхать, мы нашли оригинальное решение и проводим тихую дискотеку, когда ребята танцуют в наушниках. После 22 часов мы закрываем сцену и переходим на другую площадку, которая у нас находится в отдельном шатре".

© Донат Сорокин/ ТАСС

"Кроме тех, кому предстоит завтра бороться за медали, есть и другие, кто уже выступил на соревнованиях и завтра улетает домой. Они приходят и умоляют продолжить дискотеку, поэтому с 23 часов до полуночи у нас ребята танцуют в наушниках, - продолжила собеседница ТАСС. - Ребята продолжают общаться, но громкая музыка отсутствует. Просим диджеев делать все, чтобы молодежь не скучала. На площадках звучит и бразильская самба, и русские песни, и азиатские музыкальные композиции. Ну и, конечно, мировые хиты, которые известны всем".

Иргалеева рассказала, что участники фестиваля университетского спорта имеют возможность прикоснуться к культуре и за пределами спортивной деревни. "Что касается организованных экскурсий, то мы их предлагаем совместно с Центром развития туризма Свердловской области и информационной службой "Столица Урала", - рассказала она. - Пока стояла теплая погода, мы рекомендовали ребятам несколько пешеходных туров по центру Екатеринбурга. Самое популярное направление - это обзорная пешеходная экскурсия с гидом".

"Многие интересуются историей царской семьи на Урале, у других вызывает огромный интерес музей автомобильной и военной техники УГМК, также в центре внимания "Драгоценная кладовая Урала" (Музей истории камнерезного и ювелирного искусства - прим ТАСС). Это четыре рекомендованных маршрута, в которые ребята могут отправиться, забронировав тур за 24 часа. Всем очень нравится, мы получаем кучу положительных отзывов", - заключила директор департамента культурных проектов.

На фестивале, который завершится 31 августа, разыгрывается 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.