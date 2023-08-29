Футболист "Оренбурга" Мансилья рассказал, что нашел в России спокойствие и стабильность

24 июля спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил ТАСС, что Мансилья и его одноклубник аргентинец Лукас Вера намерены получить российское гражданство

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий футбольного клуба "Оренбург" Брайан Мансилья чувствует себя счастливым в России, он нашел в стране спокойствие и стабильность. Об этом Мансилья рассказал ТАСС.

24 июля спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил ТАСС, что Мансилья и его одноклубник аргентинец Лукас Вера намерены получить российское гражданство.

"Я себя тут чувствую абсолютно счастливым, - сказал Мансилья. - Так же, как мои жена и ребенок. Мы тут нашли спокойствие и стабильность, которого до этого у нас не было. Надеюсь, что мы тут проведем много-много лет".

"Игра в России до конца карьеры? Это было бы приятно. Это большая лига. Есть отличные игроки, великие тренеры. Надеюсь, что когда-нибудь я окажусь в одной из топовых команд России. Я сейчас очень хорошо говорю по-русски. Но да, было бы интересно выучить русский язык", - добавил Мансилья.

24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бразильским полузащитникам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо. "Конечно, их решение повлияло. Мы [латиноамериканские игроки] же всегда друг на друга смотрим. Они были первыми, кто открыл эту дверь", - заключил Мансилья.

Мансилье 26 лет, в сезоне-2022/23 он выступал за "Оренбург" на правах аренды из аргентинского "Расинга". 1 июля "Оренбург" выкупил футболиста. В прошлом сезоне Мансилья провел 25 матчей в составе российского клуба, забив 5 мячей и отдав 7 результативных передач.