29 августа, 08:19
Мировой футбол

Бразильский футболист Келвен подтвердил переход в ЦСКА

22-летний защитник с 2019 года выступает за "Атлетико Паранаэнсе"

ТАСС, 29 августа. Бразильский защитник "Атлетико Паранаэнсе" Келвен подтвердил предстоящий трансфер в московский клуб Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА. Комментарий Келвена привел бразильский портал Ge Globo.

"Я был очень счастлив здесь. На сердце туго, но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку", - сказал Келвен.

Келвену 22 года, он выступал за "Атлетико Паранаэнсе" с 2019 года. В составе команды защитник провел 164 матча, забил 7 мячей, отдал 22 передачи и выиграл Южноамериканский кубок - второй по значимости континентальный клубный турнир Южной Америки после Кубка Либертадорес. 

Теги:
Мировой футбол
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