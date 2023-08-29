Чесноков: теннисисты Карацев и Сафиуллин показали хорошую игру на старте US Open

Аслан Карацев победил чеха Ирижи Легечку, а Роман Сафиуллин - итальянца Марко Чеккинато

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты Аслан Карцев и Роман Сафиуллин одержали хорошие победы в матчах первого круга Открытого чемпионата США. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Карацев победил чеха Ирижи Легечку (6:3, 6:3, 6:3), а Сафиуллин - итальянца Марко Чеккинато (6:4, 6:2, 6:0).

"Карацев и Сафиуллин молодцы, они показали хорошую игру в первом круге, - сказал Чесноков. - Аслан обыграл сильного соперника, но тут надо понимать, что Легечка на прошлой неделе играл турнир, дошел там до финала, а после этого всегда непросто переключаться, тем более на турнир Большого шлема. Что касается Сафиуллина, то он тоже одержал отличную победу, выиграл в трех сетах. На предыдущих американских турнирах ему не удавалось показать хороших результатов, но здесь он начал с победы".

Чесноков оценил победу следующего соперника Карацева испанца Роберто Карабальеса Баэны над четвертой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне. "Руне всю американскую серию проиграл в первом круге. У него были фантастические победы в этом сезоне и в прошлом, но сейчас он показывает слабую и неубедительную игру для человека, занимающего четвертое место в мировом рейтинге", - отметил собеседник агентства.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.