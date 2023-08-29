160 результатов с Игр паралимпийцев по легкой атлетике включили в рейтинг-лист МПК

27 сентября на генеральной ассамблее МПК будет рассмотрен вопрос допуска россиян до Паралимпийских игр в Париже

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) включил в свой рейтинг-лист 160 результатов с соревнований по легкой атлетике, проводимых в рамках летних Игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Летние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошли по 22 видам спорта в 14 российских регионах с участием порядка 4,5 тыс. человек.

"Соревнования по легкой атлетике, прошедшие в Чебоксарах в рамках летних Игр паралимпийцев, были включены в календарь соревнований МПК. Техническим делегатом были зафиксированы результаты лицензированных спортсменов. 160 результатов с летних Игр паралимпийцев включены в рейтинг-лист, на основании которого проходит квалификационный отбор на Паралимпийские игры в Париже", - сообщил Рожков.

"Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Все лидеры сборной показали хорошие результаты. В общей сложности лицензии МПК в настоящее время имеют около 110 российских легкоатлетов. 10 из них возглавили рейтинг в своих классах, а около 60 - вошли в число 10 сильнейших. Техническим делегатом зафиксированы превышения 3 рекордов мира и 9 рекордов Европы, ждем подтверждение от МПК", - добавил он.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Вопрос допуска российских спортсменов на соревнования будет рассмотрен 27 сентября на генеральной ассамблее МПК.