Чесноков назвал Джоковича невероятным теннисистом

По итогам US Open серб вернется на первое место в мировом рейтинге

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Серб Новак Джокович является невероятным теннисистом и отличным примером того, как нужно настраиваться на матчи. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Джокович обыграл француза Александра Мюллера в матче первого круга Открытого чемпионата США и гарантировал себе возвращение на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам турнира.

"Джокович - просто невероятный теннисист, он творит феноменальные вещи, и в свои 36 лет он остается главным фаворитом на всех турнирах, где играет, - сказал Чесноков. - То, что он вновь станет первым в мире, - это здорово для тенниса. Джокович является отличным примером того, как игрок себя держит, настраивается на матчи и борется в них до конца в таком возрасте".

Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, на его счету 23 титула. Всего в активе серба 95 титулов ATP. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.