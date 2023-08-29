В НХЛ сообщили, что от Федотова не требовалось подписывать контракт на сезон-2023/24

14 августа IIHF встала на сторону "Филадельфии" в споре с ЦСКА относительно прав на Ивана Федотова

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Иван Федотов не подписывал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24, поскольку действие соглашения было автоматически продлено на год с сезона-2022/23. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что Федотов не подписывал контракт с "Филадельфией", о чем он лично сообщил главе КХЛ. Также Морозов рассказал, что в связи с наложенной Международной федерацией хоккея (IIHF) дисквалификации до конца года Федотов не должен сыграть в матчах КХЛ, которые начнутся с 1 сентября.

"По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год. Поэтому нет требования подписывать новый контракт", - сказал Дэйли.

14 августа IIHF встала на сторону "Филадельфии" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября будет дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Поскольку Федерация хоккея России (ФХР) остается членом IIHF, она запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года. Армейский клуб через ФХР обжаловал решение.