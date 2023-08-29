Шипов считает, что у шахматистов всегда будет недоверие к Ниманну

Ранее спор между Хансу Ниманном и Магнусом Карлсеном из-за обвинений в жульничестве в адрес американца был мирно урегулирован

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Шахматный мир всегда будет относиться с определенной степенью недоверия к американцу Хансу Ниманну, несмотря на мирное урегулирование спора с норвежцем Магнусом Карлсеном. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

28 августа портал Chess.com сообщил, что спор между Ниманном и Карлсеном из-за обвинений в жульничестве в адрес американца был мирно урегулирован.

"Вообще вся эта история очень странная, - сказал Шипов. - Сначала Ниманна косвенно обвиняли, а потом уже прямо называли жуликом из-за его проделок на сайте Chess.com. Он подал в суд, все ждали этого процесса, а потом выяснилось, что суда не будет. Сейчас, видимо, стали выясняться подробности этого дела".

"Я считаю, что худой мир лучше доброй войны. Лучше, когда люди играют в шахматы и не занимаются скандалами. В любом случае на Ниманне останется клеймо на всю жизнь. Как говорится "береги честь смолоду", он свою честь не берег, это всем очевидно, поэтому определенное недоверие останется в шахматном мире", - добавил собеседник агентства.

В начале сентября 2022 года Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре соревнования. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию норвежца из 53 партий. 19 сентября на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup Карлсен вновь встретился с Ниманном и сдался после второго хода. Позже норвежец обвинил американца в жульничестве.