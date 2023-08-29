Футболист "Динамо" Сазонов близок к переходу в итальянский "Торино"

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, на среду запланирован медосмотр игрока

ТАСС, 29 августа. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Саба Сазонов согласовал контракт с итальянским "Торино". Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сообщается, что сумма трансфера составит около €3 млн. Источник также утверждает, что медосмотр игрока запланирован на среду. Действующий контракт Сазонова с "Динамо" заканчивается в июне 2024 года.

27 августа член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал "Спорт-Экспрессу", что клуб из топ-чемпионата проявляет к Сазонову предметный интерес.

Сазонову 21 год, всего за "Динамо" он провел 44 матча, отметившись 1 голом. Уроженец Санкт-Петербурга провел 7 матчей за сборную Грузии до 21 года, этим летом он сыграл за команду на чемпионате Европы среди игроков до 21 года. На его счету также 2 матча за основную сборную Грузии.