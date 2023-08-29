29 августа, 09:41

Бывший хоккеист Гвоздик погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет

Он проходил службу в штурмовых подразделениях ВДВ

ТАСС, 29 августа. Бывший хоккеист и детский тренер Артем Гвоздик погиб на 36-м году жизни в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба смоленского клуба "Славутич", за который выступал игрок.

"Он был общительным двухметровым скромнягой, которого любили болельщики не только нашего клуба", - говорится в сообщении.

По информации клуба, Гвоздик проходил службу в штурмовых подразделениях ВДВ. До этого он работал детским тренером в Пскове и играл за команду ВДВ.

Гвоздик играл за "Славутич" в сезоне-2015/16, также он представлял клубы Высшей хоккейной лиги "Тамбов", "Сокол" (Новочебоксарск) и "Алтай" (Барнаул), ханты-мансийскую "Югру", нефтекамский "Торос". 

Теги:
Хоккей в РоссииВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация