Бывший хоккеист Гвоздик погиб в зоне СВО в возрасте 35 лет

Он проходил службу в штурмовых подразделениях ВДВ

ТАСС, 29 августа. Бывший хоккеист и детский тренер Артем Гвоздик погиб на 36-м году жизни в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба смоленского клуба "Славутич", за который выступал игрок.

"Он был общительным двухметровым скромнягой, которого любили болельщики не только нашего клуба", - говорится в сообщении.

По информации клуба, Гвоздик проходил службу в штурмовых подразделениях ВДВ. До этого он работал детским тренером в Пскове и играл за команду ВДВ.

Гвоздик играл за "Славутич" в сезоне-2015/16, также он представлял клубы Высшей хоккейной лиги "Тамбов", "Сокол" (Новочебоксарск) и "Алтай" (Барнаул), ханты-мансийскую "Югру", нефтекамский "Торос".