Игрок в настольный теннис Ивонин считает матчи с китайцами на фестивале спорта полезными

Денис Ивонин отметил, что в России умеют проводить большие международные мероприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Матчи с китайскими игроками в настольный теннис на Международном фестивале университетского спорта были полезными для россиян. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России Денис Ивонин.

На соревнованиях в Екатеринбурге Ивонин завоевал одну золотую и три серебряные медали.

"Я считаю, что мог сыграть лучше, но перед тем, как сюда ехал, думал, что все будет хуже, - сказал Ивонин. - Рад, что по ходу турнира смог перенастроиться и набрать оптимальную форму для себя. Матчи с китайцами были очень полезными, это очень хороший международный опыт, который помогает держать себя в тонусе".

"На фестивале я также в очередной раз убедился, что у нас в стране умеют проводить большие международные мероприятия. Все было организовано на высшем уровне", - добавил собеседник агентства.

На фестивале, который завершится 31 августа, в общей сложности будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.