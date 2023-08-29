Шипов назвал энергичной игру Непомнящего на командном чемпионате мира по рапиду

28 августа команда WR Chess, за которую выступал Непомнящий, стала победителем турнира

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий показал прекрасную и энергичную игру на командном чемпионате мира по рапиду. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Непомнящего, международный гроссмейстер Сергей Шипов.

28 августа команда WR Chess, за которую выступал Непомнящий, стала победителем турнира.

"Изначально идея проведения такого турнира вызывала скепсис, практически все команды возникли из ниоткуда. Российских коллективов там не было и быть не могло, но россияне участвовали. Некоторые команды были собраны из представителей только одной страны, в этом можно увидеть слабую попытку Международной шахматной федерации принести извинения армянским шахматистам за то, что они не сыграли на Кубке мира в Баку, а про украинцев и говорить нечего. Все же турнир получился очень представительным и сильным", - сказал Шипов.

"В самом турнире борьбы не было, потому что команда, за которую выступал Ян Непомнящий, была на голову сильнее всех остальных. Ян проявил себя молодцом, прекрасно играл, использовал дебюты, которые у элиты сейчас не в чести, особенно королевский гамбит в партии с Петром Свидлером. Видно было, что Ян соскучился по шахматной работе после вылета с Кубка мира, играл очень энергично и с удовольствием. Он обыграл несколько очень сильных гроссмейстеров, так что своей игрой порадовал, молодец", - добавил собеседник агентства.

Командный чемпионат мира по рапиду проводился впервые. Его призовой фонд составил €250 тыс.