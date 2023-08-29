Тренер "Оренбурга" Деограсия рассказал, что будет ставить команде атакующий футбол

22 августа пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что пост главного тренера команды покинул Иржи Ярошик, а его место занял Деограсия

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Игра "Оренбурга" будет направлена на атакующий футбол после прихода на пост главного тренера команды Давида Деограсии. Об этом специалист рассказал ТАСС.

22 августа пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что пост главного тренера команды покинул Иржи Ярошик, а его место занял Деограсия. Позднее спортивный директор команды Дмитрий Андреев сообщил ТАСС, что контракт с Деограсией рассчитан до конца сезона с автоматическим продлением в случае сохранения места в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона. В первой игре под его руководством "Оренбург" сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

"Для победы над ЦСКА нам не хватило забить второй гол, но мы играли против очень хорошего соперника, не хватило немного точности, но все хорошо, - сказал Деограсия. - До этого я работал в академии "Оренбурга", со мной связался спортивный директор клуба Дмитрий Степанович [Андреев], предложил, дал мне эту возможность. В итоге так решили, что я буду работать в первой команде. Нам нужна лучшая динамика, сейчас была только первая игра, нужно дальше улучшаться и развиваться".

"Как проходит адаптация и общения с игроками? Все очень хорошо, все выкладываются на 100%, у нас у всех одна общая задача. Поэтому все хорошо, все рады. Мне нравится играть в атакующий футбол, когда нам позволяет это соперник. Всегда будем стараться играть в атаку, но не всегда мы это сможем сделать, потому что команда соперника тоже играет", - добавил Деограсия.

"Оренбург" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 2 очка в 6 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с "Сочи". 29 августа "Оренбург" на выезде встретится с воронежским "Факелом" в матче третьего тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.