29 августа, 10:10
Фигурное катание

Пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева

Сергей Бобылев/ ТАСС
Алина Горбачева
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Мать спортсменки сообщила, что ее ищут в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева пропала, сообщила ТАСС мать 16-летней спортсменки Екатерина Горбачева.

"Да, такое случилось, мы ее ищем, - сказала мать спортсменки. - Ищем место происшествия. Где она была, в Москве или нет, не знаем. Мы подняли уже все органы, носимся по Москве".

Горбачева занимается под руководством тренера Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны. На чемпионате России она заняла девятое место. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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