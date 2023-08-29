Пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева

Мать спортсменки сообщила, что ее ищут в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева пропала, сообщила ТАСС мать 16-летней спортсменки Екатерина Горбачева.

"Да, такое случилось, мы ее ищем, - сказала мать спортсменки. - Ищем место происшествия. Где она была, в Москве или нет, не знаем. Мы подняли уже все органы, носимся по Москве".

Горбачева занимается под руководством тренера Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны. На чемпионате России она заняла девятое место.