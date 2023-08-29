"Балтика" обратилась в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод матча с "Крыльями Советов"

Жалоба касается неназначения пенальти на 39-й минуте встречи

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению калининградской "Балтики" рассмотрит эпизод с неназначением пенальти в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в ворота самарских "Крыльев Советов". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

27 августа "Балтика" на выезде уступила "Крыльям Советов" со счетом 1:2.

"ЭСК РФС по обращению "Балтики" рассмотрит эпизод с неназначением пенальти на 39-й минуте в ворота "Крыльев Советов", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Балтика" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка в 6 матчах. В следующем туре калининградская команда на выезде сыграет с московским "Локомотивом".