Организаторы "Игр будущего" приветствовали возвращение киберспортсменам России символики

В понедельник стало известно, что Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Решение о возвращении российским командам возможности выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны является здравым, так как спорт не должен зависеть от политики. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор АНО "Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта" (АРКИВС) Антон Кара.

В понедельник Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. АРКИВС является правообладателем бренда "Игры будущего".

"Наша страна никогда не поддерживала культуру отмены, мы не хотим отгораживаться от других государств, - сказал Кара. - На "Игры будущего" в 2024 году мы приглашаем фиджитал-атлетов и киберспортсменов со всего мира. И сейчас очень рады этому здравому решению наших западных коллег. Спорт не должен зависеть от политики".

"Также, на мой взгляд, возвращение символов национальной идентичности командам России подчеркивает важность их участия в развитии мирового киберспорта", - добавил Кара.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.