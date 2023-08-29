29 августа, 11:00
Международный фестиваль университетского спорта

Винер пригласит гимнастку из Индии тренироваться со сборной России

Игорь Ленкин/ ТАСС
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер
© Игорь Ленкин/ ТАСС

Главный тренер сборной России приняла такое решение после того, как прочитала заметку в ТАСС об участнице фестиваля спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер пригласит спортсменку из Индии Ананию Гарикипати тренироваться вместе с национальной командой. Об этом Винер сообщила ТАСС.

В понедельник Гарикипати, приехавшая на Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбург, рассказала ТАСС, что мечтает потренироваться под началом Винер.

"Я прочитала вашу заметку, - сказала Винер. - Приглашаю ее в любое время в сборную тренироваться бесплатно".

Гарикипати является единственной представительницей Индии, выступающей на международных турнирах по художественной гимнастике. 

Теги:
ИндияВинер, Ирина АлександровнаМеждународный фестиваль университетского спорта
© Информационное агентство ТАСС
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