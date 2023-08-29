Винер пригласит гимнастку из Индии тренироваться со сборной России

Главный тренер сборной России приняла такое решение после того, как прочитала заметку в ТАСС об участнице фестиваля спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер пригласит спортсменку из Индии Ананию Гарикипати тренироваться вместе с национальной командой. Об этом Винер сообщила ТАСС.

В понедельник Гарикипати, приехавшая на Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбург, рассказала ТАСС, что мечтает потренироваться под началом Винер.

"Я прочитала вашу заметку, - сказала Винер. - Приглашаю ее в любое время в сборную тренироваться бесплатно".

Гарикипати является единственной представительницей Индии, выступающей на международных турнирах по художественной гимнастике.