Мамиашвили: легкоатлетка Магучих может выкрикивать лозунги у себя дома, но не на арене

Президент Федерации спортивной борьбы России считает, что такие вещи недопустимы

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих может выкрикивать националистические лозунги у себя дома, но не на спортивной арене. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В воскресенье украинка победила на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште. После победы спортсменка обменялась националистическими выкриками с тренером Татьяной Степановой.

"Тут не работают никакие нормы этики и морали, в том числе и связанные со спортом. Я не сторонник этой спортсменки, как ей надо жить и что кричать, но для этого есть иные места, где это можно сделать, - сказал Мамиашвили. - Что касается спортивной площадки, то, руководствуясь уставами и Олимпийской хартией, такие вещи недопустимы. Она вправе делать то, что считает нужным, выступить у себя где-то на площади, но использовать спортивную площадку - это недопустимо. Убежден, что это пройдет незамеченным. Не думаю, что будут какие-то выводы, а если будут, то все будет лакировочного характера".