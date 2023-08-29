Казахстанский "Тобол" может не выйти на матч Лиги конференций из-за невыдачи виз игрокам

Совладелец "Тобола" Алимжан Калдияров сообщил, что у игроков клуб из стран ЕАЭС отсутствуют разрешения на въезд в Чехии на матч против "Виктории" из Пльзени

ТАСС, 29 августа. Казахстанский футбольный клуб "Тобол" может не выйти на ответный матч квалификации Лиги конференций против чешской "Виктории" из Пльзени из-за отсутствия разрешения на въезд в Чехию у игроков клуба из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом совладелец "Тобола" Алимжан Калдияров сообщил на странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Первый матч прошел 24 августа в Костанае и завершился победой чешской команды со счетом 2:1. В том матче на поле в стартовом составе "Тобола" вышли четыре казахстанца и один россиянин. Помимо этого, восемь из девяти человек, заявленных на матч, имели гражданство страны, входящей в состав ЕАЭС.

"К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами. Но несмотря на это, мы вылетаем на два дня раньше. Как вы знаете, после 31 августа у нас будет перерыв большой до 15 сентября. Ради этой игры против "Виктории" мы даже готовы поменять сейчас режим. Есть еще надежда касательно того, что сегодня после обеда как-то решится вопрос заезда через другую страну, если нам дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет", - заявил Калдияров.

Ответный матч между командами запланирован на 31 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 1 сентября в Монако.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.