Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к соревнованиям с 26 февраля 2024 года

BWF в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине

ТАСС, 29 августа. Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба BWF.

"Всемирная федерация бадминтона может подтвердить, что спортсменам из России и Белоруссии будет разрешено участвовать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в турнирах, санкционированных BWF, начиная с 26 февраля 2024 года", - говорится в заявлении.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Отмечается, что решение Всемирной федерации бадминтона соответствует новым рекомендациям МОК. BWF создаст комиссию по отбору спортсменов для проведения комплексной проверки и изучения всех условий. Международная федерация будет контролировать поведение нейтральных спортсменов.

"Совет BWF в равной степени поддерживает принципы Международного олимпийского комитета и мирового спортивного движения вокруг открытого участия спортсменов в международных соревнованиях. Мы считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности", - сказал президент BWF Пол-Эрик Хойер.

BWF в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии. 20 апреля BWF приняла решение продлить отстранение россиян и белорусов.