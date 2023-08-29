В российской федерации гребли заявили об отсутствии дефицита в байдарках и каноэ

Однако вопрос в импортозамещении стоит остро

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия не испытывает дефицита в байдарках и каноэ, но вопрос в импортозамещении стоит остро. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

"Вопрос стоит довольно остро. Но мы относимся к нему следующим образом: импортозамещение должно быть качественным. Если для начинающих спортсменов это не так существенно, то для сборной нужен уровень, - сказал Архипов. - На сегодня в России производителя, который может выпускать инвентарь на уровне иностранных компаний, нет".

По его словам, сейчас лидеры в производстве байдарок и каноэ - Португалия и Польша: "Все используют их лодки. Мы со всеми поддерживаем отношения, и дефицита в лодках на сегодняшний день нет. К сожалению, в России пока нет конкурентоспособных фирм, но мы надеемся, что они появятся. Но здесь, как и в любом производстве, важна культура, которая нарабатывается годами".

"Кстати, немцы выступают на своих лодках и никому их не продают", - добавил собеседник ТАСС.