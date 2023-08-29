Антропов заявил, что допуск российских бадминтонистов должен быть на приемлемых условиях

Всемирная федерация бадминтона во вторник разрешила спортсменам из России принимать участие в международных соревнованиях с 26 февраля 2024 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские бадминтонисты будут выступать на международных соревнованиях только при приемлемых критериях допуска. Об этом ТАСС заявил председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

Ранее во вторник Всемирная федерация бадминтона объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с 26 февраля 2024 года.

"Очень хорошо, что принято решение, - сказал Антропов. - Мы эту тему достаточно серьезно обсуждали во время встреч с нашими коллегами. Но мы еще не знаем условий допуска. Отбор на Олимпиаду заканчивается в конце мая, понятно, что за три месяца отобраться почти нет шансов".

"Непонятно, по какому принципу будут допускаться спортсмены, - продолжил собеседник агентства. - Если эти принципы будут противоречить российскому законодательству, то они будут неприемлемы. Нам нужны будут консультации и дополнительные переговоры с нашими коллегами из международной федерации. Мы видим, что они пытаются и все делают, чтобы мы как можно быстрее приняли участие в соревнованиях".

Антропов также добавил, что необходимо проработать вопрос дополнительной квалификации на Олимпийские игры для российских спортсменов. "Можно будет проговаривать какой-то wild card или что-то еще. Хотя я слабо представляю, как правила могут меняться во время игры. И необходимо обсуждать рейтинг, который у нас сейчас на нуле", - сказал собеседник агентства.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент многие российские спортсмены лишены возможности принимать участие в квалификационным соревнованиям к Олимпиаде.