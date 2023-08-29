29 августа, 15:19
Международный фестиваль университетского спорта

Гимнастка Приданникова призналась, что чувствовала поддержку земляков на фестивале спорта

Станислав Красильников/ ТАСС
Дарья Приданникова
© Станислав Красильников/ ТАСС

Россиянка победила в личном многоборье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Победительница Международного фестиваля университетского спорта по художественной гимнастике в личном многоборье россиянка Дарья Приданникова во время своего выступления ощущала горячую поддержку трибун. Об этом спортсменка сообщила журналистам после церемонии награждения.

Приданникова, являющаяся воспитанницей екатеринбургской школы художественной гимнастики, победила на соревнованиях с результатом 137,1 балла. Серебро завоевала ее соотечественница Арина Ткачук (135,1), бронза у китаянки Чжао Юэ (122,32).

"Я выступала дома, в родных стенах, поэтому чувствовала поддержку болельщиков, - сказала Приданникова. - Мы целенаправленно готовились к этому фестивалю, и я довольна своим выступлением. Завтра у нас пройдут еще финалы в отдельных видах, буду стараться. Вчера и сегодня я выходила на ковер максимально спокойной и сделала все, что могу и умею".

"Я пока не знаю, какой старт будет для меня следующим. Планирую немного отдохнуть, а дальше посмотрим", - заключила гимнастка.

30 августа гимнастки разыграют медали фестиваля в отдельных видах упражнений. 

Теги:
Международный фестиваль университетского спорта
© Информационное агентство ТАСС
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