Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян с флагом страны

В понедельник IESF вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном

ТАСС, 29 августа. Сборная Украины отказалась от проведения матча нижней сетки плей-офф чемпионата мира по версии Международной федерации компьютерного спорта (IESF) против команды Индонезии в дисциплине Dota 2 из-за решения организации допустить российских спортсменов до выступления в соревнованиях под флагом страны. Об этом сообщил игрок украинской сборной Иван Бондарев, комментарий которого приводит портал dota2.ru.

В понедельник IESF вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном. Руководство Федерации киберспорта Украины заявило, что обжалует решение IESF.

"После новостей и того, что это окончательное решение о разбане России, уже нет желания участвовать в соревнованиях", - сказал Бондарев.

Сборная Украины заняла первое место в группе D на чемпионате мира по Dota 2 по версии IESF. В первом раунде верхней сетки команда уступила сборной Киргизии со счетом 0:2. В матче со сборной Индонезии команде Украины засчитано техническое поражение.

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Румынии. Сборная России не была допущена до участия в турнире.