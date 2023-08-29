"Спартак" обменял хоккеиста Хохлачева в "Амур"

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нападающего Александра Хохлачева обменяли из московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" в хабаровский "Амур". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

В обмен "Спартак" получит денежную компенсацию и 17-летнего нападающего молодежной сборной Белоруссии Артема Гуменюка.

Хохлачеву 29 лет, он является воспитанником "Спартака". В прошлом сезоне форвард забросил 19 шайб и сделал 36 результативных передач в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром команды по системе "гол + пас".

Нападающий выступал за "Спартак" с 2012 по 2013 год, после чего играл в Главной юниорской хоккейной лиге Онтарио за "Уинсор" и фарм-клуб "Бостона" в Американской хоккейной лиге. За "Бостон" в Национальной хоккейной лиге россиянин провел 9 матчей и не набрал очков. С 2016 по 2017 год Хохлачев выступал за петербургский СКА, после чего вернулся в "Спартак".

Сезон-2020/21 форвард провел в омском "Авангарде", а затем снова перешел в "Спартак". Хохлачев является обладателем Кубок Гагарина в составе СКА (2017) и "Авангарда" (2021). В составе молодежной сборной России нападающий стал серебряным (2012) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира. За национальную сборную России он провел 13 матчей, в которых забросил 3 шайбы и сделал 6 результативных передач.

"Спартак" и "Амур" по итогам прошлого сезона КХЛ не попали в плей-офф. В первом матче регулярного чемпионата нового сезона "Спартак" 2 сентября примет "Куньлунь Ред Стар", "Амур" в тот же день на выезде сыграет с подмосковным "Витязем". 6 сентября "Спартак" примет "Амур".