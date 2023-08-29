В "Динамо" сообщили, что футболист Сазонов вылетел в Италию

Защитник не вошел в состав бело-голубых на матч Кубка России против "Спартака", который пройдет во вторник

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Саба Сазонов вылетел в Италию. Об этом журналистам сообщил генеральный директор столичной команды Павел Пивоваров.

Сазонов не вошел в заявку "Динамо" на матч третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России со "Спартаком", который пройдет 29 августа и начнется в 19:30 мск.

"Саба вылетел в Италию", - сказал Пивоваров.

Во вторник журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Сазонов согласовал контракт с итальянским "Торино". Сумма трансфера составит около €3 млн. Источник также утверждает, что медосмотр игрока запланирован на среду. Действующий контракт Сазонова с "Динамо" заканчивается в июне 2024 года.

Сазонову 21 год, всего за "Динамо" он провел 44 матча, отметившись 1 голом. Уроженец Санкт-Петербурга провел 7 матчей за сборную Грузии (игроки до 21 года), этим летом он сыграл за команду на чемпионате Европы среди игроков до 21 года. На его счету также 2 матча за основную сборную Грузии.