Российский шахматист Витюгов сменил спортивное гражданство на английское

Спортсмен дважды становился победителем командных чемпионатов мира в составе сборной России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство и будет выступать за команду Англии. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Витюгову 36 лет, он занимает 25-е место в рейтинге FIDE. В составе российской сборной он выиграл командные чемпионаты мира 2010 и 2013 годов.

Витюгов входил в состав команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира 2023 года. Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню на тай-брейке.

Ранее спортивное гражданство сменили россияне Владимир Федосеев, который теперь выступает за Словению, Кирилл Алексеенко (Австрия), Александр Предке и Алексей Сарана (оба - Сербия).

После перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию FIDE разрешила россиянам переходить в европейские сборные без ограничений.